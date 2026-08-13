TPI de Dixinn : Béla Bah placé sous mandat de dépôt, son procès s’ouvre lundi

Après son audition ce jeudi 13 août 2026 au Tribunal de première instance de Dixinn, l’activiste Béla Bah a été placé sous mandat de dépôt.

Déféré dans la journée devant cette juridiction après plusieurs jours de garde à vue à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), Béla Bah a été présenté à un juge qui a décidé de son placement en détention.

Son procès est prévu le lundi 17 août 2026 devant le Tribunal de première instance de Dixinn.

Cette décision intervient quelques jours après que le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, a affirmé avoir pardonné à l’activiste dans une sortie médiatique. Le dignitaire religieux avait également appelé à la clémence des autorités.