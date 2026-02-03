Le dollar américain (USD) demeure la monnaie la plus échangée à l’échelle mondiale. Toutefois, il ne s’agit pas de la devise la plus forte en valeur nominale, un statut actuellement détenu par le dinar koweïtien. À l’opposé de cette hiérarchie monétaire, certaines devises affichent une très faible valeur face au billet vert, au point qu’il faut parfois des dizaines de milliers d’unités pour obtenir l’équivalent d’un seul dollar américain. Quelles sont alors les monnaies les plus dépréciées au monde ?

Le magazine Forbes a établi un classement des dix devises les plus faibles à l’échelle mondiale, en se basant sur le nombre d’unités nécessaires pour obtenir un dollar américain. Les taux de change utilisés sont ceux en vigueur au 9 janvier 2026 et proviennent du convertisseur de devises de Forbes, alimenté par les données d’Open Exchange. Ce classement met en lumière les dix monnaies les plus faibles au monde en 2026, parmi lesquelles figure le franc guinéen (GNF).

1. Livre libanaise (LBP)

La livre libanaise est, dans une certaine mesure, la monnaie la plus faible au monde par rapport au dollar américain. Une livre libanaise vaut 0,000011 $. En d’autres termes, cela signifie qu’un dollar vaut 89 556,36 livres libanaises.

2. Rial iranien (IRR)

Selon le convertisseur de devises utilisé par Forbes, un rial iranien vaut actuellement 0,000024 dollar, ce qui signifie qu’un dollar permet d’acheter 42 112,50 rials iraniens.

3. Dong vietnamien (VND)

Selon Forbes, le dong vietnamien occupe la troisième place de notre classement, et chaque unité monétaire permet d’acheter 0,000038 $. Cela signifie qu’avec 1 $, on peut acheter 26 345 dongs vietnamiens.

4. Kip laotien (LAK)

Le kip laotien, ou lao, a été introduit dans les années 1950 et est la quatrième devise la plus faible, avec 1 kilo équivalant à 0,000046 $. Cela signifie qu’un dollar équivaut à 21 663,26 lak.

5. Roupie indonésienne (IDR)

La monnaie nationale indonésienne a été créée en 1946. Une roupie vaut actuellement 0,000059 dollar, ce qui signifie qu’avec 1 dollar, on peut acheter l’équivalent de 16 849,37 roupies.

L’Indonésie comprend plus de 17 000 îles dans l’océan Pacifique, dont Java, Sumatra et certaines parties de Bornéo et de la Nouvelle-Guinée.

6. Som ouzbek (UZS)

Le som a été introduit en 1993 et est actuellement l’une des monnaies nationales de l’Ouzbékistan, avec une valeur de 0,00008 $. En d’autres termes, 1 $ équivaut à 11 861,84,79 som.

7. Franc guinéen (GNF)

Le franc guinéen a été créé en 1960 et vaut actuellement 0,000115 $. Cela signifie qu’un dollar vaut 8 658,25 francs guinéens.

8. Franc burundais (BIF)

La République du Burundi est un pays enclavé d’Afrique orientale. Un franc burundais vaut actuellement 0,00011 dollar américain, ce qui signifie qu’un dollar américain équivaut à 8 754,96 francs burundais.

9. Ariary malgache (MGA)

Selon Forbes, l’ariary a été créé en 1961, et la monnaie malgache a officiellement remplacé le franc en 2005. Un ariary vaut actuellement 0,00021 dollar, ce qui équivaut à 4 637,73 ariary pour un dollar.

10. Guaraní paraguayen (PYG)

Il a été créé en 1952. Le guarani paraguayen s’échange actuellement à 0,00015 dollar, ce qui signifie qu’un dollar vaut 6 619,11 guaranis.