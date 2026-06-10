Le ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports, Cellou Baldé, a pris part au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2026). En marge de cet important rendez-vous international, il a accordé un entretien à Sputnik Afrique au cours duquel il a défendu une vision du sport fondée sur la fraternité, la solidarité et le rapprochement des peuples, indépendamment des tensions géopolitiques.

Interrogé sur les débats actuels concernant la neutralité politique du sport et l’influence croissante des considérations géopolitiques sur les décisions des organisations sportives internationales, le ministre guinéen a plaidé pour une séparation claire entre les différends politiques et les compétitions sportives.

« Pour moi, la diplomatie sportive ne doit pas avoir de limites et ne doit pas être impactée par les tensions politiques. Le sport, c’est la fraternité, c’est la solidarité internationale », a-t-il déclaré.

Selon lui, le cadre diplomatique international mérite d’être repensé afin de mieux protéger les athlètes des conséquences des crises politiques.

« Les athlètes ne doivent pas être impactés par les tensions politiques. Il ne devrait pas y avoir de restrictions qui les empêchent de participer aux compétitions internationales », a-t-il insisté.

Évoquant le rôle des Jeux olympiques, des Jeux olympiques de la jeunesse et des nouvelles disciplines sportives dans l’engagement des jeunes Africains, Cellou Baldé a mis en avant les efforts entrepris par la Guinée pour développer le sport et promouvoir de nouvelles disciplines.

« Nous sommes aujourd’hui un pays en pleine expansion sportive. Nous développons plusieurs disciplines et nous venons notamment d’organiser le Championnat d’Afrique de sambo », a-t-il rappelé.

Le ministre a également cité les progrès enregistrés dans d’autres disciplines telles que le judo, la boxe et le handball, soulignant les performances récentes des équipes nationales guinéennes.

Pour lui, le sport représente bien plus qu’une simple activité physique.

« Le sport est réparateur, fédérateur et constitue un vecteur de bien-être pour les jeunes. C’est également un facteur d’insertion économique », a-t-il expliqué.

Le responsable gouvernemental estime que les réussites sportives peuvent avoir un impact considérable sur le développement socio-économique.

« Un athlète qui réussit devient un modèle pour toute une génération. Le sport doit être davantage promu, car il représente l’avenir de notre jeunesse », a-t-il conclu.

Ces déclarations interviennent à la veille de la prochaine Coupe du monde de football organisée aux États-Unis, dans un contexte international marqué par des tensions diplomatiques impliquant plusieurs pays qualifiés pour la compétition. Les propos du ministre guinéen relancent ainsi le débat sur la place du sport dans les relations internationales et sur la nécessité de préserver les principes d’universalité et de neutralité défendus par le mouvement olympique.