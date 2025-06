À la veille de l’audience en appel prévue le 11 juin 2025 au siège de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire, le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République de Guinée a réaffirmé son soutien indéfectible à la Fédération Guinéenne de Football (FGF) dans le cadre de la procédure en cours contre la CAF et la Fédération tanzanienne.

Cette audience, qui se tiendra à 11 heures (heure du Caire), portera sur la décision DC23198 rendue par le Jury Disciplinaire de la CAF.

Elle fait suite à la réclamation déposée par la FGF concernant un incident survenu lors du match Tanzanie-Guinée, disputé le mardi 19 novembre 2024 à Dar-es-Salam, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025.

La fédération guinéenne accuse la Tanzanie d’avoir aligné en cours de jeu un joueur non identifié, dont le numéro de maillot ne figurait pas sur la start-list officielle remise aux officiels avant le coup d’envoi. Un manquement grave aux règles d’éligibilité et d’identification des joueurs, qui pourrait, selon la FGF, influencer les résultats de la rencontre et, par conséquent, la qualification à la phase finale de la CAN.

Dans un communiqué officiel, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a souligné son attachement aux principes d’équité, d’intégrité et de transparence dans la pratique sportive :

« Dans le souci du respect des règles et de l’éthique dans le sport en général, nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur cette affaire, afin que nos deux pays amis soient situés sur leur sort dans la perspective de ce grand rendez-vous continental. »

Le gouvernement guinéen espère que l’examen des faits par les instances disciplinaires compétentes permettra de garantir un traitement équitable du dossier et de préserver l’esprit du fair-play au sein du football africain.

En attendant la décision de la CAF, attendue dans les jours qui suivront l’audience, les regards restent tournés vers Le Caire, où se joue une part cruciale de l’avenir sportif de la Guinée.