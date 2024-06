Moussa Dadis Camara est poursuivi pour des faits présumés de complicité dans le cadre du massacre au Stade du 28 septembre 2009. Me Antoinette Ouedraogo, avocate du Capitaine Dadis, a plaidé pour l’acquittement de son client lors de l’audience de lundi 10 juin 2024.

Dans sa plaidoirie, Me Ouedraogo a fait valoir que ce procès représente un moment charnière pour la justice guinéenne. “Monsieur le président, je pense que ce procès est un procès de principe parce que la Guinée a toujours connu de violences. Je suppose que c’est pour exorciser tout ce passif lourd et douloureux que ce procès a été organisé. Monsieur le président, jugez à la lumière des faits qui vous ont été exposés. Appréciez-les à la lumière des lois applicables en la matière et éprouvez-les par les termes de votre serment. Monsieur le président, acquitter une personne innocente est un acte de courage, de sagesse et de justice. Je vous invite à être juste”, a-t-elle déclaré.

Me Ouedraogo a insisté sur l’innocence de son client et sur l’importance de rendre un verdict juste. “Acquitter le président Moussa Dadis Camara afin que nul en Guinée ne regrette de s’être volontairement mis à la disposition de la justice pour être jugé. Car c’est le cas de Moussa Dadis Camara. Il n’était pas le seul à être visé dans l’ordonnance de renvoi, mais c’est le seul qui s’est présenté. Le général Sékouba Konaté n’est pas là alors qu’il est visé. Alors que vous avez pris des actes spécifiques afin de le faire venir. Ne récompensez pas de la mauvaise manière ceux-là qui croient en vous”.

l’avocate burkinabé a également souligné que l’acquittement de Moussa Dadis Camara serait un signal fort envoyé aux citoyens guinéens. “Acquittez Moussa Dadis Camara pour montrer au peuple de Guinée que la justice guinéenne est crédible. Qu’elle recèle des magistrats accomplis, talentueux et sages. Acquittez Moussa Dadis Camara parce qu’il n’est coupable d’aucune des infractions qui ont été mises à sa charge. Récompensez le sacrifice qu’il a fait en 2009 en acceptant volontairement de rester en exil. Certains ne l’auraient pas fait. Dadis sait qu’il est innocent et vous savez qu’il l’est aussi”.