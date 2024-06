Les résultats des candidats du groupe 3 au concours de recrutement à la fonction sera disponible, ce lundi 11 juin 2024.

C’est un communiqué du Ministère du Travail et de la Fonction Publique qui l’a annoncé dans un communiqué.

En plus d’être sur accessible sur le site officiel du département www.fonctionpublique.gov.gn, les résultats seront aussi sur la radio nationale.

Sont concernés, les candidats relevant des ministères suivants : Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Etranger; Jeunesse et Sports; Plan et de la Coopération Internationale; et Justice et des Droits de l’Homme