Le responsable à la communication de la plateforme Parlement citoyen de l’engagement civique (PCEC), est introuvable depuis samedi 8 juin 2024.

Mamadou Sadou Tall a quitté son domicile privé à Coyah dans la matinée du samedi 8 juin 2024 à bord de sa voiture pour se rendre au siège de son organisation sis à Hamdallaye où il avait une séance de travail avec ses collègues.

Depuis, sa famille et ses proches n’ont pas de ses nouvelles, ses numéros de téléphone ne passent pas et même les traces de sa voiture n’ont pas été localisées. “C’est le samedi matin qu’il a quitté chez lui, on avait un rendez-vous à 14 heures pour préparer l’accueil de Foniké Mengué. On est restés jusqu’à 16 heures, on ne l’a pas vu. Personnellement, j’ai appelé ses numéros, il n’a pas décroché, mais pour nous, il avait eu un empêchement. Ce dimanche matin, sa grande sœur m’a contacté pour me dire que depuis samedi qu’il n’est pas rentré et ses numéros ne passent pas”, a confié un de ses collègues à Guinee360.

Les recherches dans différents postes de police, de la gendarmerie, mais aussi dans les hôpitaux de la capitale sont avérées vaines pour le moment.

Cette disparition inquiète sa famille et ses proches qui redoutent “un enlèvement”. Le Parlement citoyen a annoncé une plainte contre X dans les heures qui suivent. Ils n’excluent pas non plus d’entreprendre d’autres actions sur le terrain pour exiger des autorités d’ouvrir une enquête pour retrouver le jeune activiste de la société civile.