Après son passage au CNT a laquelle occasion il a accusé à la presse de “remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner”, le Premier ministre a encore tapé fort sur les médias.

En visite à Kankan, ce dimanche 9 juin 2024, en provenance de Siguiri [Haute Guinée], Bah Oury a indiqué qu’il n’y pas de place en Guinée une presse qui favorise “un débat d’idée destructeur”. “La presse est le reflet d’une société et il est bon que la société suive des voies qui puissent conforter la vertu, la loyauté vis-à-vis des valeurs de la République. L’unité, la cohésion dans sa globalité. Tout cela ne peut être que dans la vérité, rien que la vérité. Donc c’est très important que la presse mette en avant les fondamentaux de ce que sont la vérité, l’honnêteté et la loyauté vis-à-vis des valeurs de la République”, a déclaré en substance le chef du gouvernement.

“Il y a une place pour une presse innovante, intelligente qui puisse permettre au pays d’évoluer dans un sens où le débat d’idée est constructif et non pas un débat d’idée destructeur”, a ajouté le Premier ministre.

“L’espace médiatique en Guinée doit évoluer” et permettre “de débats constructifs susceptibles de rassembler, de permettre aux citoyens de mieux comprendre les réalités du monde d’aujourd’hui et d’avoir une empathie vis-à-vis des plus faibles”, a précisé M. Bah.

“Nous voulons que la presse accompagne les fondamentaux d’un réel changement en République de Guinée”, a-t-il conclu.

Cette sortie du Premier ministre intervient au moment où les plus grands médias du pays sont officiellement fermés “pour non respect de cahier de charges” sur décision du ministre Fana Soumah de l’Information et de la communication.