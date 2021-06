Le porte-parole du gouvernement faisait face aux participants du salon des entrepreneurs, ce jeudi 10 juin 2021, au compte de la session d’échange qu’il a animée. Puisqu’il s’est agit de parler de l’entrepreneuriat jeune, Tibou Kamara a fait savoir que d’énormes initiatives sont en train d’être menées pour lutter contre le chômage.

«Beaucoup de jeunes pensent que rien est fait, alors que si bien, que le gouvernement, que les partenaires techniques et financiers et même les pays amis ont beaucoup de projets, beaucoup d’initiatives, beaucoup de ressources mises à disposition de la jeunesse(…)», a fait savoir le porte-parole du gouvernement.

Le ministre Tibou a révélé qu’ils sont nombreux, ces jeunes qui ne savent [même pas], que des initiatives existent en leur faveur. Cependant, il estime qu’il faut faire un effort de vulgarisation de l’ensemble de ces initiatives, «d’ailleurs éparses, parce que ça concerne l’ensemble des ministères, même si la domiciliation et la tutelle légale, et institutionnelle, restent le ministère de la jeunesse, mais le problème de jeunes, les initiatives des jeunes, sont logés au niveau de tous les ministères. C’est pour cette raison d’ailleurs que le projet de création de 100 mille entrepreneurs a été logé au niveau du ministère de la jeunesse, mais ça concerne l’ensemble des ministères. Parce qu’il y a des entrepreneurs en agriculture, dans l’industrie, dans le tourisme et l’hôtellerie, dans les BTP, dans les mines… Il y a beaucoup de projets, malheureusement méconnus et inconnus des jeunes, pour lesquels, les ressources sont disponibles», révèle Tibou.

«Et d’ailleurs, c’est là où il y a le paradoxe. Initiative des jeunes, projet des jeunes pour le faire et malheureusement, rien ne bouge, parce que, soit la capacité d’absorption fait défaut, ou les bénéficiaires des initiatives ne sont pas au courant, où ils n’ont pas les capacités de bénéficier de ces initiatives. Donc, le gouvernement n’a pas fait assez de propagande pour que les jeunes soient informés qu’au delà du discours politique, il y a des initiatives, il y a des ambitions…et du gouvernement, et des partenaires pour qu’ils puissent assurer leur autonomie dans l’activité économique globale du pays.»