Depuis un certain moment maintenant, des chenilles se sont installées dans la sous préfecture de Dionfo située à une trentaine de kilomètres de chef lieu de Labé, elles dévorent les feuilles des plantes et herbes.

Le maire de la commune rurale de Dionfo que notre rédaction a joint au téléphone ce jeudi 10 juin 2021 est aux détails: «depuis plus d’un mois, ces chenilles s’attaquent aux feuilles des plantes et les herbes dans la brousse, même au niveau des haies elles y sont, donc c’est une question de temps avant d’atteindre les cultures. Et avec cette situation bientôt nos chèvres, moutons et vaches n’auront plus où manger c’est inquiétant, nous avions informé les autorités du service des agricultures mais elles nous ont répondu qu’il n’y avait pas de produit pour le moment ; on devait envoyer une lettre à Conakry pour la cause mais cela n’a pas été fait d’abord » souligne Elhadj Boubacar Kourako Baldé maire de Dionfo.

Côté service d’agriculture, on nous apprend que le cas de Dionfo n’est pas isolé, ailleurs aussi elles sont présentes, notamment à Sannoun où intervention a été faite.

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinée360 à Labé