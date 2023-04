Les noms des candidats de la 7e édition du Coran Challenge ont été dévoilés le 8 avril 2023, marquant ainsi le début de ce concours annuel de lecture du Saint Coran dédié aux musulmans. Organisé par GuinéeBuzz, groupe médias qui s’engage pour le développement de l’éducation et de la science des jeunes et fidèles musulmans, le Coran Challenge se déroule chaque année pendant le mois de Ramadan pour occuper les internautes en diffusant une vidéo d’un candidat en lecture d’un passage du livre saint de l’islam.

Cette année, 212 candidats se sont inscrits, mais seulement 187 étaient conformes aux critères de participation, et finalement, seuls 20 ont été validés. Huit candidats seront en finale au bout de laquelle il y aura 3 lauréats dont les noms seront connues le 17 avril 2023.

« Au-delà de l’événement annuel, soulignent les organisateurs, le Coran Challenge veut promouvoir l’islam à travers les supports du digital afin de toucher un maximum de public, en particulier pendant ce mois saint. Il s’agit d’une action d’utilité religieuse pour un pays où l’islam est la première religion ».

Coran Challenge ne se limite pas à un simple concours annuel, mais s’engage également sur le terrain à travers des projets à fort impact pour les communautés, identifiables par des réalisations d’infrastructures éducatives et de programmes civiques. L’école franco-arabe Kebeya 2 en est un exemple concret. Cette école a eu le premier de la région de Dabola au BEPC session 2022, mais n’a pas de cadre scolaire favorable à l’apprentissage. Les élèves doivent quitter l’établissement pour boire de l’eau pendant les cours. Grâce aux dons et aux soutiens, GuinéeBuzz entend fournir des tapis de prière pour certaines mosquées et mettre en place une bibliothèque de lecture pour l’école primaire franco-arabe Kebeya 2.

Pendant le mois de Ramadan, le groupe GuinéeBuzz annonce qu’il va distribuer également des lots de vivres en faveur des fidèles musulmans qui sont dans le besoin. « Cette action de solidarité est importante pour maintenir cette chaîne de solidarité. Les contributions en nature ou autres sont donc les bienvenues pour permettre à GuinéeBuzz de poursuivre ses actions humanitaires en faveur des communautés. Le fondateur de GuinéeBuzz, M. Traoré Mamady, est fier de proposer un tel concours pour les musulmans et espère que les communautés continueront de soutenir cette initiative », a souligné l’organisateur du Coran Challenge.

Pour encourager les trois lauréats, GuinéeBuzz va remettre au 1er 5 millions GNF, 3 millions GNF au 2e et 2 millions GNF au 3e.