Ousmane Gaoual Diallo, ancien député uninominal de Gaoual, a été invité sur l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace ce lundi 10 avril 2023. Au cours de cette émission, il a évoqué son exclusion du parti politique, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Selon M. Diallo, son histoire avec le parti n’est pas terminée et ne peut pas se terminer sur la base de son exclusion. Il affirme que l’UFDG ne donne pas le pouvoir à son président d’exclure quelqu’un et que sa situation sera résolue lorsque le congrès se prononcera : « Mon histoire avec l’UFDG n’est pas terminée. Elle ne peut pas se terminer sur cette base-là. L’UFDG ne donne pas le pouvoir à son président d’exclure quelqu’un. Elle va être terminée lorsque le congrès va se prononcer. C’est le congrès qui m’a mis là-bas. Et le congrès c’est le bureau exécutif qui lui soumettra la question et le bureau exécutif ne lui soumettra la question que lorsqu’on me mettra en accusation et lorsqu’on me jugera devant un conseil de discipline qui va statuer sur les raisons puisque je ne vois pas les raisons pour lesquelles on m’exclut ».

Il a également lancé un défi au président de l’UFDG et aux responsables du parti en affirmant que s’ils sont ouverts au débat et à la démocratie, il est prêt à être accusé devant un conseil de discipline pour répondre aux accusations portées contre lui. S’il est reconnu coupable, il acceptera une exclusion temporaire ne dépassant pas 24 mois : « Si Elhadj Cellou et les sept autres personnes qui se sont associées à lui pour prendre la décision de m’exclure sont ouverts au débat et à la démocratie, qu’on me mette en accusation devant le conseil de discipline. Je viendrais répondre. Si ce conseil de discipline conclut que j’étais coupable, il appartiendra au conseil de discipline de demander au bureau exécutif de me prononcer une exclusion temporaire qui ne doit pas aller au-delà de 24 mois. Entre temps, s’il y a un congrès, c’est le congrès qui doit être saisi pour qu’il statue sur mon exclusion ou non ».

M. Diallo a également souligné qu’il est membre de l’UFDG jusqu’à ce que le congrès statue le contraire.

Il convient de rappeler qu’Ousmane Gaoual Diallo a suspendu ses activités au sein du parti en raison de son appartenance au gouvernement. Cependant, il est clair que cette situation est loin d’être résolue et qu’elle devra être examinée par les instances du parti.