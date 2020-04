Du Mentholatum et de l’eau chaude contre le COVID19: et dire que l’intox vient du chef de l’État

En tournée de sensibilisation dans les rues de Kaloum, ce jeudi 9 avril 2020, Alpha Condé a encouragé les citoyens, outre la distanciation et le lavage des mains, à « boire de l’eau chaude et de mettre de mentholatum dans les narines ». Qu’en est-il vraiment?

Dans un reportage diffusé par la RTG, on voit le chef de l’Etat portant un masque marcher dans les rues de Kaloum (centre ville de Conakry) en faisant “des recommandations” aux populations. “Je leur ai dit, ils ont vu ce qui se passe en France, en Espagne et en Italie. Est ce qu’ils veulent de ça en Guinée, non. S’ils ne veulent pas de ça, il faut qu’ils respectent ce que les médecins disent. Qu’ils se lavent les mains plusieurs fois par jour, qu’ils ne se collent pas, qu’il n’y ait pas de regroupement et qu’il y ait un mètre entre eux”.

Poursuivant, Alpha Condé fait cette recommandation: “Et que ceux qui peuvent acheter du mentholatum qu’ils en achètent pour mettre dans le nez. Ensuite, boire souvent de l’eau chaude”.

Fausses informations ?

Dans un premier temps, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a apporté un démenti à travers une publication. “Non, boire de l’eau chaude ne neutralise pas le virus. L’eau chaude, le vinaigre, l’eau au citron n’ont pas d’effet sur le Covid-19”. Paradoxalement, le post a fini par être supprimé sur la page de l’ANSS.

Selon l’OMS qui recommande la pratique des gestes barrières comme le lavage des mains, à ce jour, «aucun médicament spécifique n’est recommandé pour prévenir ou traiter l’infection par le nouveau coronavirus y compris les boissons chaudes ou vapeur».

A moins que ça soit un poisson d’avril et dire que cette intox vient du chef de l’État, lui-même!