Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a rencontré ce lundi 9 mars 2026 les diplomates accrédités en Guinée afin d’apporter des éclaircissements sur une décision qui bouleverse la scène politique nationale : la dissolution de quarante partis politiques, parmi lesquels plusieurs formations majeures.

Parmi les partis concernés figurent notamment le RPG Arc-en-ciel, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et l’Union des Forces Républicaines (UFR), considérés comme des acteurs historiques de la vie politique guinéenne.

Face aux partenaires internationaux, le chef de la diplomatie guinéenne a tenu à défendre la légalité et la transparence de cette mesure. Selon lui, la dissolution des formations politiques résulte d’un processus d’évaluation conduit par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

« À l’issue d’un processus d’évaluation transparent, objectif et rigoureux, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation a procédé à la dissolution de 40 partis politiques ne satisfaisant pas aux exigences prévues par la législation nationale », a déclaré Morissanda Kouyaté devant le corps diplomatique.

Le ministre a insisté sur le fait que cette décision n’est dirigée contre aucune formation en particulier, mais constitue, selon lui, une application stricte de la loi. Il a également affirmé que cette démarche répond aux attentes exprimées par les citoyens lors des consultations nationales organisées dans le cadre de l’élaboration de la Constitution de la Ve République.

Le chef de la diplomatie guinéenne a également rappelé que cette mesure relève de la souveraineté de l’État guinéen.

« Cette décision souveraine relève de l’exercice normal de l’autorité de l’État. Nous avons toutefois tenu à vous en informer par courtoisie diplomatique et par esprit de transparence », a-t-il indiqué aux diplomates, saluant au passage le soutien de la communauté internationale durant les quatre dernières années de transition.

Selon lui, cette rencontre visait aussi à éviter toute confusion ou interprétation erronée, notamment celles pouvant circuler sur les réseaux sociaux.

Morissanda Kouyaté a par ailleurs inscrit cette restructuration du paysage politique dans le processus de refondation de l’État engagé par les autorités de transition.

Il a notamment évoqué l’adoption de la nouvelle Constitution et l’organisation d’une élection présidentielle qualifiée d’« historique », qu’il affirme s’être déroulée sans violences.

« Pour la première fois dans l’histoire politique de notre pays, une élection s’est tenue avec zéro mort et zéro blessé », a-t-il souligné, remerciant la communauté internationale pour son accompagnement et son attention constante durant cette période.

Cette rencontre avec le corps diplomatique intervient dans un contexte politique sensible, alors que la Guinée poursuit son processus de transition institutionnelle et de recomposition de la scène politique nationale.