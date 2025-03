Cette année, la coïncidence du Ramadan musulman et du Carême chrétien a placé de nombreux bars et lounges spécialisés dans la vente d’alcool et de chicha face à des difficultés majeures. Ces deux périodes de jeûne et de sobriété ont entraîné une réduction significative de la fréquentation, pesant lourdement sur la rentabilité des établissements. En l’absence de clientèle habituelle, les gérants se retrouvent dans l’obligation de maintenir leurs activités tout en affrontant des pertes financières importantes.

Anne-Marie, gérante du bar Dynastie de Lambanyi, témoigne de ces difficultés. “Avant, j’avais l’habitude d’ouvrir mon bar à 14h, mais depuis quelques semaines, j’ouvre plutôt à 17h, et même à cette heure-là, la fréquentation est très faible. Seuls quelques clients viennent parfois acheter une ou deux bières à emporter, principalement au moment de la rupture du jeûne”, explique-t-elle.

Si cette baisse d’affluence est anticipée en raison des pratiques religieuses, elle reste néanmoins difficile à supporter, surtout pour un établissement dépendant d’une clientèle régulière.

“Plusieurs gérants ont choisi de fermer leurs portes pour éviter les pertes, mais nous, nous sommes obligés de continuer. Les bailleurs n’ont aucune indulgence. même pendant le ramadan, ils attendent leur argent, peu importe la situation. À la fin du mois, le loyer est toujours dû”, se désole-t-elle, ajoutant que “même si la fréquentation est faible, je n’ai pas d’autre choix que de maintenir l’ouverture. J’ai des enfants à nourrir et des charges à couvrir.”

Cette situation difficile n’est pas isolée. D’autres gérants, comme M. Loua du Flash Lounge Bar, ont pris des mesures radicales face à l’absence de clientèle.

“Les pertes sont trop importantes pour continuer à ouvrir dans ces conditions. Nous avons dû fermer pour l’instant. Sinon, ce ne serait que des pertes. Heureusement, j’ai d’autres sources de revenus qui me permettent de payer le loyer ce mois-ci”, explique-t-il.

Le constat est également partagé par les clients. Mamadou, un habitué des lieux, exprime sa déception face à cette situation : “Je suis un peu déçu de voir le bar fermer plus tôt. J’aime bien venir ici, surtout pour la chicha, mais je comprends que cette période soit calme pour tout le monde. Parfois, je prends une bière à emporter, mais je sais que ça ne suffit pas à faire tourner l’affaire. Si la fermeture est inévitable, je comprends, mais c’est sûr que ça les met dans une situation difficile.”

La coïncidence du Ramadan et du Carême représente ainsi un défi majeur pour les gérants de bars et lounges, confrontés à une baisse de fréquentation et à des pressions économiques croissantes.

Entre fermetures temporaires et maintien difficile de l’activité, ces professionnels traversent une période incertaine qui met à l’épreuve leur résilience.