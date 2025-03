En janvier dernier, notre confrère journaliste et auteur guinéen Thierno Amadou Camara communément appelé M’Bonet, a séjourné dans la capitale française, Paris. Le lauréat du prix du meilleur analyste politique des Médias Awards Guinée (2023) et auteur d’un livre sur le conflit Russo-ukrainienne, connu pour ses analyses pertinentes sur l’actualité nationale, a pris part à l’édition 2024 du salon de la Radio qui a connu la présence de quatre mille deux cents (4200) professionnels à La Bellevilloise selon les statistiques des organisateurs.

« Après le club de la presse de mon lycée, le canal d’information officiel par lequel je suis entré dans la pratique de mon métier de journaliste, c’est la radio. Tout a commencé à Liberté Fm. C’est vrai que je suis vite parti dans la presse électronique où j’ai démontré mes capacités notamment en tant que Directeur de Publication de Mosaiqueguinee.com puis de Guineematin.com avant de créer Guinee114.com, mais j’ai toujours gardé mon amour pour la radio en particulier, la presse audiovisuelle en général. Et, cette participation au salon de la radio en Janvier 2025, a ravivé cette flamme d’amour pour la radio en moi. La visite des stands, les panels, les échanges avec des professionnels, la découverte de nouvelles techniques et technologies, m’ont convaincu davantage que la radio demeure un canal qui a sa place dans notre métier d’information, de sensibilisation et de divertissement. Tout ce qu’il faut aux promoteurs de radio, est de pouvoir s’adapter aux changements technologiques et d’intégrer les nouveaux outils dans leur politique de pérennisation de leur média. Nous devrions surtout nous rendre à l’évidence qu’on peut plus faire la radio comme certains de nos ainés procédaient il y a quelques années. Le public n’est plus dupe, les autorités non plus. Il faut revoir l’offre en privilégiant la culture, la promotion du vivre ensemble et aider dépolitiser notre société », a déclaré Thierno Amadou Camara.

Notre confrère, auteur d’un livre après un reportage en Ukraine alors que ce pays est le théâtre d’un conflit international, estime que la presse privée guinéenne devrait être en capacité de marquer sa présence dans les salons et autres grands événements pour ne pas être en marge des évolutions du monde. « La Guinée n’est pas un petit pays, nos autorités font tout pour que notre voix compte sur l’échiquier international. Ceci devrait être accompagné de la présence de nos médias au niveau des rencontres des instances internationales. C’est vrai que la précarité de nos entreprises de presse est un facteur handicapant, mais nous devrions nous efforcer à y être. La presse privée guinéenne regorge d’hommes et de femmes talentueux, courageux et animés de passion pour leur travail. Il leur faut juste un coup de pouce pour qu’ils puissent éclore leur talent au bénéfice des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs », estime Thierno Amadou Camara.

Président par intérim du Réseau des Médias sur Internet en Guinée (REMIGUI) et premier Vice-président du Conseil d’administration de la Maison de la Presse de Guinée (Association faitière des associations de presse), Thierno Amadou Camara dit inviter les confrères à la persévérance dans la résilience et travailler davantage dans le strict respect des institutions et des lois de la République afin de demeurer une presse constructive.