Lors de la cérémonie de pose de la première pierre du futur siège d’Ecobank Guinée, le 7 mars 2025, au centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a vanté avec emphase la résilience de l’économie guinéenne sous le CNRD.

“Sous l’égide du chef de l’État, avec des réformes d’une extrême importance désormais mises en place, notre économie est vibrante, le taux de croissance est à deux chiffres, et l’inflation a diminué de plus de 3 %”, a affirmé le ministre Nabé.

Mais qu’entend-on par une croissance économique à deux chiffres ?

Une croissance à deux chiffres signifie une progression du PIB d’au moins 10 %.

Or, selon les Perspectives économiques mondiales publiées en janvier 2025 par la Banque mondiale, la croissance de la Guinée en 2024 est estimée à 5,3 %, avec une prévision de 6,0 % en 2025 et 6,4 % en 2026, contre 6,7 % en 2023 et 4,0 % en 2022.

Ces chiffres, bien en deçà des 10 % annoncés par le ministre Ismaël Nabé, mettent en doute la véracité de ses déclarations et soulèvent des questions sur la transparence des communications officielles en matière de performance économique.