Le footballeur brésilien Ronaldinho est arrivé à Conakry cet après midi. Il a été accueilli à l’aéroport international Ahmed Sékou par le footballeur freestyler Iya Traoré.

Ronaldo de Assis Moreira (43 ans) foule pour la première fois le sol guinéen. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint Germain, champion du monde en 2002 participera à deux événements dans la capitale guinéenne aujourd’hui et demain samedi 11 mars 2023. L’un, est un gala de charité qui se déroulera au stade Général Lansana Conté de Nongo et l’autre, un dîner.

“Ronaldinho aurait amassé entre les mois de février 2022 et février 2023 la prodigieuse somme de 58 millions d’euros, sonnants et trébuchants. Une hausse de quasiment 30 millions par rapport à l’année précédente, de quoi lui remonter le moral” selon le magazine économique américain People With Money .