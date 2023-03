Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) multiplie les rencontres à l’extérieur du pays. Ce vendredi 10 mars 2023, Cellou Dalein Diallo était au siège du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève. Il a été reçu par Matthias Behnke, Chef Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, et Dieudonné Munyinga, Spécialiste des droits de l’homme, à la division des opérations sur le terrain et de la coopération technique.

Au cours de cette rencontre, plusieurs questions étaient à l’ordre du jour, il s’agit entre autre, selon lui de la question des droits de l’homme en Guinée et du harcèlement judiciaire dont beaucoup de leaders politiques font l’objet dans le pays.

« L’entretien a porté essentiellement sur la situation des droits de l’homme en Guinée, la spoliation et le harcèlement judiciaire dont des leaders politiques et de la société civile sont victimes ainsi que la restriction et même la suspension par la junte de certaines libertés fondamentales dont celles de manifester dans les rues et sur les places publiques », peut-on lire sur la page du leader de l’Ufdg.