Plusieurs jeunes guinéens, se disant lauréats des écoles professionnelles lors des examens de la session 2022, disent être victimes de l’injustice de la part des autorités guinéennes. Ils accusent le ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle, et de l’emploi, mais aussi le Service national des bourses extérieures (SNABE), de les avoir fait remplacer par d’autres, pour aller étudier au Maroc.

«Nous avons été victimes d’injustice de la part de nos autorités, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en complicité avec le service national des bourses extérieures (SNABE). Après la publication des résultats, nous avons reçu des satisfécits. Le ministère nous a convoqués dans la salle du 28 septembre du palais du peuple. Ce jour-là, on nous a fait savoir que le Maroc a octroyé 50 places », a expliqué Amara Samoura, 3e de la République, lauréat de l’Ecole nationale de Secrétariat d’administration et de commerce (ENSAC).

Pour bénéficier de ces 50 places octroyées par l’État marocain, il y avait des critères à remplir. Ce sont entre autres, « avoir le diplôme de baccalauréat, de BTS, être âgé d’au maximum de 30 ans», ajoute Amara Samoura.

En plus de ces critères, chacun des lauréats devrait aussi chercher les documents de voyage (passeport), légaliser les diplômes de bac et du BTS et le relevé de notes. Notre interlocuteur indique qu’il a déposé tous ces documents dans un intervalle d’une semaine : « Lorsque nous avons appris que les 50 retenus ont été sélectionnés par le Maroc, nous nous sommes rendus au SNABE. On nous dit là-bas que c’est le ministère qui gère, delà, on s’est rendu aussi au ministère qui, à son tour, a rejeté la responsabilité sur le SNABE. Après nos sorties médiatiques, Boundou Sylla, Secrétaire général du ministère de l’Enseignement technique nous appelés. Il nous a dit que c’est nous les vrais lauréats… Il nous a promis que dans deux semaines qu’on allait voyager, mais jusqu’à présent on est là. Nous pensons que c’est le Directeur général du SNABE et Secrétaire général du ministère qui sont responsables de notre situation».

Mamadou Saliou Camara est aussi lauréat. 3e de la République en Génie civil bâtiment (ENAM), il donne sa version des faits : « Le ministère nous avait conviés à une rencontre lors de laquelle le Secrétaire général du ministère a crié sur nous en nous intimidant. Il a ordonné à un certain M. Baldé de nous retirer tous nos téléphones. Il nous a dit comme nous avons commencé à crier leurs noms dans les médias, qu’il n’avait pas d’autre choix. On nous a fait savoir que le Maroc a proposé à ceux qui dépassent 30 ans de signer un engagement pour aller bénéficier une formation de 5 à 6 mois afin d’obtenir un satisfecit. Après deux semaines, nous avons su que le convoi de 17 personnes est parti au Maroc. Parmi lesquelles, figurent 13 personnes qui faisaient partie de notre groupe, c’est-à-dire les 50 personnes qui devraient voyager. La dernière fois que nous sommes allés, Boundou Sylla nous a dit que nous ne sommes plus des boursiers. Il nous a donné chacun 50 000 GNF pour les frais de transport. Le ministre Alpha Bacar Barry a lui-même appelé mon papa ces derniers temps pour lui dire que je ne suis pas un lauréat ».

Les lauréats disent avoir mené des démarches auprès des autorités du haut niveau pour être rétablis dans leurs droits, mais en vain. Ils menacent d’organiser un sit-in devant la présidence de la République les jours à venir.

« Nous avons déposé une lettre d’audience au Secrétariat général de la Présidence depuis le 22 décembre 2022, la même chose au ministère de la Justice et des droits de l’homme. Pour le moment nous n’avons aucune réponse. Nous demandons aux autorités de nous rétablir dans nos droits dans un bref délai. Dans le cas échéant, les jours à venir, nous allons manifester devant la Présidence et devant l’ambassade du Maroc pour réclamer nos droits », prévient le porte-parole des lauréats, Amara Samoura.

Dans un document dont nous détenons copie, il figure les noms, prénoms, établissements des 50 lauréats retenus par l’Etat marocain.