Les fissures murales commencent à prendre de l’ampleur en Guinée. Au quartier Dabompa plateau secteur nord dans la commune de Matoto, plusieurs maisons sont touchées. Les propriétaires de ces maisons se disent inquiets.

« On a constaté vers le mois de juillet 2022, des fissures sur nos maisons après qu’un forage a été creusé par un voisin. Les maisons sont au nombre de dix 10. Nous avons informé le chef de secteur qui nous a envoyé des ingénieurs. Ces derniers nous ont dit que cela les dépasse. On a informé le chef de quartier c’est lui qui nous a aidé à aller au niveau du ministère de la géologie pour l’informer de notre problème. Deux semaines après, on a reçu des ingénieurs qui sont venus travailler. Ceux-ci nous ont dit que le fait est lié à la floraison des forages dans le quartier. Ils nous ont promis de revenir avec plus de détails et voir même des solutions. Mais depuis lors, ils ne sont plus revenus et nos maisons continuent de se fissurer d’avantage. Aujourd’hui on est très inquiet. Nous vivons dans des maisons en fissure parce que nous n’avons pas les moyens », a expliqué Ibrahima Kalil Cissé qui sollicite l’implication des autorités au haut niveau.

Sékou Soumah est le président du conseil de quartier de Dabompa plateau, secteur Nord. Il indique avoir informé le ministère des Mines et géologie depuis plusieurs mois maintenant, mais la solution tarde à venir.

« Depuis août 2022 le chef secteur a constaté des fissures sur plusieurs maisons, il est venu m’informer. A mon tour, j’ai informé le ministère des mines et géologie. Les ingénieurs étaient même venus voir avec leurs machines, ils ont fait leur travail. Mais après l’un des ingénieurs m’a fait comprendre qu’actuellement ce n’est pas facile chez-nous que le problème se trouve au niveau de la construction de nos maisons. Il y’a certaines maisons qui sont aux alentours qui ne sont pas fissurées. Les quatre familles là vivent aujourd’hui dans l’inquiétude et le ministère ne fait rien ».

Ce n’est pas le seul quartier qui est frappé par ce phénomène à Conakry. À Nongo, dans la commune de Ratoma, certaines concessions familles aussi se trouvent dans cet état. Les propriétaires sollicitent l’aide de l’Etat de ce côté aussi.