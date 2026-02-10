Un étudiant guinéen de 20 ans est décédé ce lundi 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, dans des circonstances qualifiées de « tragiques » par l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie (FMPO). La victime, Abdoulaye Ba, était inscrite en deuxième année de chirurgie dentaire à la faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie.

Dans un communiqué, l’Amicale affirme que le décès est survenu à la suite de violences policières. Selon elle, l’étudiant se trouvait dans sa chambre au moment des faits et « n’était même pas sorti pour manifester car il ne pouvait pas quitter le campus social envahi illégalement par les forces de l’ordre ».

Toujours d’après l’Amicale, les forces de sécurité auraient reçu « l’ordre de défoncer les chambres des étudiants ». C’est dans ce contexte qu’elles auraient trouvé Abdoulaye Ba « dans sa chambre, sans défense », avant de le « torturer sauvagement », puis de le « relâcher grièvement blessé ».

Le jeune étudiant aurait ensuite été évacué vers le service médical du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), « après avoir perdu beaucoup de sang ». Il aurait finalement succombé à ses blessures.

En réaction à ce décès, l’Amicale des étudiants de la FMPO a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté estudiantine. Elle dit tenir pour responsables les autorités sénégalaises, notamment « le Président de la République du Sénégal, le Premier ministre, les ministres concernés ainsi que les forces de l’ordre », qu’elle accuse d’avoir « causé la perte de notre camarade ».

L’Amicale annonce par ailleurs qu’elle suivra cette affaire « avec toute la rigueur qui sied » et qu’elle « n’hésitera pas à utiliser toutes les voies et moyens légaux » afin de « situer les responsabilités à chaque échelle de décision ». Elle précise enfin qu’elle communiquera prochainement « le rapport de l’autopsie et les démarches à venir, en concertation avec la famille ».