Le gouvernement sénégalais s’est exprimé ce mardi 10 février 2026 à la suite des événements survenus la veille à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, ayant conduit au décès de l’étudiant guinéen Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de licence en médecine.

Dans un communiqué officiel, les autorités reconnaissent que « des événements graves survenus ce lundi 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont conduit au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba».

Face à ce drame, le gouvernement indique s’incliner « respectueusement devant la mémoire du défunt » et adresse « ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire ».

Dans un climat marqué par une vive émotion et des tensions sur le campus, les autorités appellent « l’ensemble des acteurs concernés à la retenue, au sens des responsabilités et à l’apaisement ». Réaffirmant son attachement à la vérité et à l’État de droit, le gouvernement assure être « attaché à la manifestation de la vérité et au respect de l’État de droit » et s’engage à ce que « toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame et que les responsabilités éventuelles soient établies conformément aux lois et règlements en vigueur ».

Le communiqué réitère également la volonté des autorités de garantir la sécurité au sein de l’espace universitaire. Le gouvernement se dit ainsi « déterminé à assurer la sécurité du campus social et la protection de tous les étudiants », annonçant que « des mesures immédiates et appropriées seront prises à cet effet ».

Dans un souci de transparence, un point de presse est annoncé pour ce mardi 10 février 2026 à 16h30 à la Primature. Il se tiendra « en présence du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, du Ministre des Forces armées, du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ».