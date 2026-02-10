À l’occasion de la cérémonie de passation de service entre le ministre directeur de cabinet sortant et son successeur à la Primature, ce lundi 9 février 2026, le Premier ministre Bah Oury a insisté sur le caractère stratégique des trois prochaines années pour l’avenir de la Guinée, dans le cadre du nouveau mandat du président Mamadi Doumbouya.

« Les trois années à venir sont des années extrêmement importantes pour le pays, pas simplement pour un certain nombre. C’est les trois années essentielles où nous devons mettre en place les bases du développement de la Guinée pour des décennies et des décennies », a déclaré le chef du gouvernement, soulignant la nécessité de mobiliser les compétences adéquates.

« Et pour ce faire, il va de soi. Il faut qu’on rassemble les compétences, les meilleures, pour que nous puissions avancer et que durant ces trois années, que nous puissions permettre à la Guinée de franchir le cap qui fera que l’horizon sera à ce moment-là ouvert et balisé », a-t-il ajouté.

Cette déclaration du Premier ministre intervient dans un contexte où le président Mamadi Doumbouya a placé son septennat sous le sceau de l’engagement et des résultats.

Récemment mis en place, le nouveau gouvernement a entamé la mise en œuvre de la politique générale définie par les autorités de la transition.