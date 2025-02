L’audience de l’ancien ministre des Postes et Télécommunications, Oyé Guilavogui, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a une nouvelle fois été reportée. Prévue pour entrer dans la phase des réquisitions et plaidoiries, l’audience n’a pas pu se tenir ce lundi en raison du changement de composition de la Cour, dont les nouveaux membres n’avaient pas encore pris connaissance du dossier.

Avant d’annoncer le renvoi de l’affaire au 5 mars 2025, le juge Yacouba Conté a ordonné un audit de l’Inspection générale de l’État sur les exercices budgétaires 2020 et 2021 du ministère de l’Environnement, période durant laquelle l’accusé était en fonction. Il a également exigé la comparution d’un représentant de la société Huawei pour clarifier l’utilisation des 50 millions de dollars destinés à la relance de la SOTELGUI.

Au cœur du dossier, plusieurs montants :

50 millions de dollars pour la relance de la SOTELGUI,

300 millions de dollars pour le projet Backbone,

94 milliards de francs guinéens pour l’exercice budgétaire 2020,

17 milliards de francs guinéens pour l’exercice 2021 au ministère de l’Environnement,

10 milliards de francs guinéens pour un projet de reboisement.

Le ministère public souligne que les accusations reposent essentiellement sur les déclarations du prévenu, qui n’aurait pas fourni d’éléments probants pour justifier sa gestion.

L’Inspection générale de l’État dispose désormais de trois semaines pour finaliser son rapport, tandis que la Cour attend la comparution d’un représentant de Huawei. Le procès reprend donc le 5 mars 2025, avec toujours de nombreuses interrogations en suspens.