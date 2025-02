Le procès opposant l’ancien ministre de l’Éducation pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kourouma, à l’État s’est poursuivi ce lundi 10 février 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Appelé à la barre, Mohamed V Sankon, à l’instar de son coaccusé Ibrahima Kourouma, a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a également déclaré devant le tribunal qu’il n’avait jamais occupé le poste de directeur administratif et financier (DAF) du ministère concerné.

Après avoir entendu l’accusé, la Cour a ordonné la comparution des experts de l’Inspection générale d’Etat (IGE) ayant établi le rapport d’investigation sur l’exécution des budgets du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation entre 2011 et 2021. Ces inspecteurs sont : Karou Kaba, Justine Bossing, Kaba Sano et Moussa Camara.

Par ailleurs, la Cour a également demandé à la Conservation foncière d’identifier les biens immobiliers appartenant aux prévenus Ibrahima Kourouma et Mohamed V Sankon, ainsi que ceux détenus par leurs épouses et enfants.

L’affaire a été renvoyée au 26 février 2025 pour la poursuite des débats.