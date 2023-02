À domicile et au compte de la première affiche du groupe C où se trouve le Horoya AC, les marocains du Raja Athletic Club ont infligé une lourde défaite (5-0) aux ougandais de Vipers SC et prennent déjà la tête du groupe.

Adversaires du Horoya AC dans la groupe C, le Raja Athletic Club et Vipers Soccer Club se sont affrontés ce soir au stade Mohamed V de Casablanca. Très inspiré, le club marocain s’est imposé (5-0) face à son homologue ougandais et prennent déjà la tête du groupe. Des buts de Hamza Khabba (5′), Jamal Harkass (11′), Mohamed Zrida (38′), Yousri Bouzok (59′) et de Roger Aholou (71′).

Au stade Général Lansana Conté ce samedi 11 février, le Horoya AC et Simba SC s’affrontent pour la deuxième affiche du groupe. Objectif pour le champion de Guinée, commencer sa campagne par une bonne note.