Une réunion tripartite des ministres des affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, s’est tenue les O8 et 09 février 2023, à Ouagadougou.

Au cours de leur séjour, les délégations guinéenne et malienne ont eu des séances de travail au cours desquelles, elles ont passé en revue des sujets d’importance majeure notamment la réussite des processus de transition devant conduire au retour à l’ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, la promotion de la bonne gouvernance; la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économique et humanitaire; le renforcement de leur relation tripartite par la dynamisation de l’axe Bamako Conakry Ouagadougou, ainsi que la concertation sur les questions sous régionales, régionales et internationales.

Dans le communiqué final, de trois pages, les délégations « ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. A cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leurs pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de I’Union Africaine et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels, ils sont les plus concernés tels l’insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable », ont-ils écrit.

Abordant la question de l’impact desdites mesures, les trois délégations ont relevé que celles-ci touchent des populations déjà disent-ils « meurtries» par l’insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l’Union Africaine de la contribution des trois pays nécessaire pour relever les défis majeurs portant atteinte à la solidarité sous régionale et africaine qui constitue le principe cardinal de l’intégration, de la coopération régionale et continentale : « A cet égard, ils en appellent à un appui technique, financier, concret et conséquent aux efforts de sécurisations et à accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel normal. Soucieux du principe d’équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d’entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions. »

Pour finir, ils ont réitéré leur attachement aux principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.