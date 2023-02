Le Service sport, des arts et culture du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a animé un point de presse ce vendredi 10 février 2023 pour annoncer les couleurs de la 7e édition des jeux universitaires de Guinée (JUG).

Contrairement aux éditions antérieurs, la compétition de cette année se déroulera dans une seule ville du pays.

«Cette année, toutes les institutions d’enseignement supérieur vont être regroupées à Kankan. La préfecture va recevoir les jeux universitaires de la phase préliminaire jusqu’à la finale. Le bureau exécutif de la fédération africaine du sport universitaire sera présent. Les disciplines n’ont pas changé. Il y aura le football, le basketball, l’athlétisme et le cyclisme», a expliqué le directeur service sport, art et culture, Maurice Togba Haba.

Pour la réussite de cette compétition estudiantine, les dispositions nécessaires ont été prises par Maurice Togba Haba et son équipe: «Nous sommes allés à Kankan pour une mission de prospection au cours de laquelle nous nous sommes rendus compte que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. La ville de Nabaya est prête à recevoir cette compétition. Nous avons l’assurance des autorités à tous les niveaux. La disponibilité des infrastructures ne pose pas de problème. Présentement nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour réunir les dernières ressources qui nous permettront d’aller rapidement à l’essentiel».

Plus loin, il rassure que cette compétition n’aura pas d’impact sur la formation des étudiants guinéens: «Il n’y aura pas d’impact négatif sur la formation parce que la période a été bien choisie. Nous avons eu des rencontres avec les responsables des institutions d’enseignement supérieur. Ensemble on s’est accordé sur cette période. Cela ne coïncide nullement pas avec la période des évaluations.»

«Il y aura des prix pour les équipes victorieuses, mais aussi pour les joueurs qui vont se démarquer durant la compétition», a-t-il ajouté.

Après avoir remercié le service sport pour les efforts qu’il a fournis dans le cadre de l’organisation de cette compétition qui regroupe toutes les institutions d’enseignement supérieur du pays, le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation, Dr Facinet Conté, a adressé un message aux étudiants: «Cette année nous serons à Kankan pour le sport et dans le plus grand fair-play. Comme on nous l’enseigne, la pratique du sport doit toujours être accompagnée d’un esprit de fair-play.»