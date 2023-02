Un atelier de renforcement de capacités de 50 avocats du Barreau de Guinée se tient à Coyah du 9 au 11 février 2023. Cette séance de formation est organisée par le PNUD et le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) en partenariat avec le ministère de la Justice et des droits de l’homme.

Cette formation, qui se tient après celle organisée en octobre 2022 en faveur des magistrats, est axée sur les normes relatives au procès juste et équitable. Elle vise à renforcer les capacités des avocats pour une meilleure représentation et partant plus de garanties pour un procès équitable et une meilleure administration de la justice lors du procès des événements du 28 septembre 2009. Elle permettra aux avocats d’être outillés sur les règles déontologiques régissant la profession, renforcer leurs compétences sur les crimes internationaux au regard du droit international pénal et humanitaire et du Code pénal guinéen, avec un focus sur les violences sexuelles et basées sur le genre, renforcer aussi leurs capacités sur les stratégies d’enquêtes, de défense et de plaidoirie pour les crimes les plus graves. Au cours de cette formation, il sera partagé avec les participants des expériences similaires au contexte du procès des événements du 28 septembre 2009, ainsi que de bonnes pratiques de défense.

« La présente initiative entre dans le cadre du partenariat entre le Système des Nations unies et la République de Guinée. Un partenariat qui est de longue date et qui a porté ses fruits dans le sens que le procès lié aux évènements du 28 septembre a vu le jour. Cette session de renforcement des capacités des avocats plus globalement nous permet de mettre en œuvre notre mandat de promotion et de protection des droits de l’Homme que nous mettons en œuvre, au moins depuis 2010 en République de Guinée. L’attachement du Haut-Commissariat à la justice se traduit donc par des activités de renforcement des capacités, par des activités de monitoring de procès, par des activités d’appui à la tenue d’audiences. Pour la présente activité, il s’agit d’aider les acteurs de la justice et ceux engagés dans ce procès à fonctionner au mieux de leurs capacités pour que ce procès ait des chances d’être équitable », a expliqué Éric-Aimé Semian, représentant à cette rencontre du Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

Me Diop Mamadou Souaré, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée a exprimé sa satisfaction de l’organisation de cette formation en faveur des avocats du Barreau de Guinée : « C’est une rencontre d’échanges entre professionnels du Droit autour du procès qui est actuellement en cours dans notre pays, relatif aux évènements du 28 septembre 2009. Je suis, en tant que bâtonnier, le plus heureux de recevoir une telle formation de la part du Système des Nations unies. C’est la première fois que la Guinée organise un procès de cette dimension. Il faut que nous partagions des expériences avec d’autres confrères ou praticiens du Droit du monde entier qui ont déjà organisé ce genre de procès. C’est pour cela que vous avez la présence de Monsieur. le Procureur qui a poursuivi Hissène Habré au Sénégal pour que nous partagions ce qu’il a vécu et ce qu’il a obtenu lors de ce procès et tant d’autres experts ».

Pour Abdoulaye Baldé, conseiller principal du ministre de la Justice, cette formation était un des défis majeurs dans le processus d’organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 : «Le renforcement des capacités intellectuelles des avocats par ce séminaire de formation était un des défis majeurs pour mener à bien le procès en cours dont son égal n’avait jamais été organisé dans notre pays ».