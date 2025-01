Le président du parti ARENA et de la Conférence des Coalitions des Leaders et Faîtières (CCPF), Sékou Koureissy Condé, a abordé, ce jeudi 9 janvier 2025, la question de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle. En réponse à une question d’un journaliste, il a exprimé sa position sur ce sujet d’actualité.

Selon lui, la CCPF a pour rôle primordial de favoriser la paix et le dialogue dans le pays. “La mission principale pour les jours, les semaines et les mois à venir, c’est de promouvoir la médiation sur toutes les questions qui créent de la polémique, y compris celle liée à la candidature du général Mamadi Doumbouya qui divise profondément la classe politique”, a-t-il précisé.

Dr Koureissy Condé a souligné que l’objectif de cette coalition n’est pas de prendre des positions sur certains sujets, mais plutôt de servir de médiateur, en facilitant le dialogue et en produisant des résultats concrets pour la nation.

“Le médiateur ne se prononce pas, il fait la médiation, il donne des résultats”, a insisté le président de la CCPF. Il a également ajouté que toutes les discussions et décisions seraient prises de manière inclusive et collective, garantissant un processus transparent et respectueux des principes de paix.

Même si la question de la candidature de Mamadi Doumbouya reste un sujet de débat, l’ancien ministre de la sécurité a rassuré que la Conférence des coalitions continuerait à œuvrer dans le sens d’une résolution pacifique et concertée avec l’ensemble des acteurs de la vie nationale.