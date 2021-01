Pour lutter contre la pandémie du Coronavirus à travers le pays, le gouvernement Russe a offert à la Guinée plus deux milles vaccins. Dr Ben Youssouf Keita salue ce don et invite l’État à mettre la main à la poche pour protéger sa population.

Pour limiter la propagation du coronavirus, les autorités guinéennes ont utilisé leur relation afin de tendre la main au gouvernement russe pour avoir des vaccins.

Ben Youssouf Keita médecin de profession salue ce geste humanitaire et remercie la Russie. «C’est une très bonne nouvelle pour la Guinée. Nous remercions le gouvernement russe pour avoir pensé à l’Afrique et à aider les guinéens. Parce qu’ils sont plus en avance par rapport à nous dans le domaine technologique. Il faut avoir la haute technologie pour produire des vaccins. Donc un vaccin vous rend plus fort afin d’affronter la maladie. Mais cela ne veut pas dire vous n’allez pas affronter le virus. Si vous l’affrontez, il trouvera un système de défense approprié pour que la maladie ne se déclare pas en vous. » lance l’ancien député.

«C’est au gouvernement guinéen maintenant de mettre la main à la poche pour acheter suffisamment de vaccins afin de protéger la population selon les catégories, à commencer par les personnes les plus exposées, les personnes âgées.», suggère ce responsable de l’UFDG.

Tidjane Diallo