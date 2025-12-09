Après les violences qui ont marqué les derniers jours de la grève déclenchée par l’intersyndicale de l’éducation depuis le 1er décembre, une réunion cruciale se tient ce mardi à huis clos à la Bourse du travail.

Autour de la table, plusieurs organisations syndicales majeures : le SLECG dirigé par Aboubacar Soumah et Kadiatou Bah, le SNE de Michel Pépé Balamou, ainsi que la FSPE conduite par Alpha Gassim Barry. Des représentants de la CNTG prennent également part à cette rencontre.

Cette réunion est jugée déterminante, alors que les perturbations se poursuivent dans les écoles à travers le pays et que la crise du secteur éducatif s’enlise de jour en jour.