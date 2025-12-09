Lors d’un point de presse tenu à l’occasion de la visite du Premier ministre malien en Guinée, ce mardi 9 décembre 2025, à la Primature, le Premier ministre guinéen Bah Oury est revenu sur les liens historiques entre Conakry et Bamako. Il s’est dit honoré d’accueillir son homologue malien, Abdoulaye Maïga.

“Nous avons été très honorés par l’initiative du président Assimi Goita d’instruire le gouvernement malien de venir rendre visite au gouvernement de la République de Guinée”, a-t-il déclaré, soulignant l’importance particulière de cette démarche pour Conakry.

Pour Bah Oury, les destins des deux pays restent profondément liés. “Cela est très important à nos yeux parce que nous le savons et nous le vivons concrètement que tout ce qui préoccupe le Mali ou tout ce qui peut affecter le Mali affectera nécessairement la République de la Guinée”, a-t-il rappelé.

C’est pourquoi, dit-il, “les visites et rencontres, les discussions régulières pour faire le point sont nécessaires pour mieux assurer une coopération de plus en plus intense”. Le Premier ministre a par ailleurs insisté sur la vision commune des deux chefs d’État. Selon lui, les présidents Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta “s’inscrivent dans cette logique qui vise à faire vivre un panafricanisme qui se renouvelle et qui revitalise des relations traditionnelles historiques en ce moment”.

À propos des perspectives de coopération, Bah Oury estime que “la redynamisation de la coopération entre nos deux pays passera nécessairement par la réorganisation de certains projets structurels qui intéressent aussi bien le Mali que la Guinée”.

Il a réitéré la disponibilité de Conakry à accompagner Bamako dans sa quête de stabilité. “Nous avons rappelé au cours de l’entretien que nous avons eu que la Guinée est toujours disponible pour apporter son concours et son soutien au Mali pour l’accession à la stabilité et la paix, et cela contribuera à la stabilité et la paix dans toute l’Afrique de l’Ouest”, a-t-il affirmé.

En conclusion, Bah Oury a évoqué le processus électoral en cours en Guinée. “Nous vous remercions des propos qui consistent à tenir une bonne élection le 28 décembre 2025. Nous en réussirons, et nous allons rendre compte au président Mamadi Doumbouya parce que dans toute cette élection, il est aussi candidat”, a-t-il déclaré.