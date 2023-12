La Haute autorité de la communication (HAC) de la Guinée a ordonné avec effet immédiat à Canal + de retirer à titre conservatoire les chaînes d’ESPACE FM et TV, EVASION FM et TV jusqu’à nouvel ordre de son bouquet pour des raisons « de sécurité nationale ».

Après avoir retiré DJOMA Media dans le bouquet Canal + , le brouillage d’une bonne partie des radios sur la bande FM, ainsi que la restriction de l’internet dans tout le pays, c’est le tour d’ESPACE FM et ESPACE TV, EVASION FM et EVASION TV, d’être retirés dans ce bouquet. « Le Collège de la Haute Autorité de la Communication vous demande le retrait du Bouquet Canal + pour des impératifs de SECURITE NATIONALE, à titre conservatoire, les chaînes ESPACE FM et ESPACE TV, EVASION FM et EVASION TV, jusqu’à nouvel ordre, dès réception de ce courrier », a écrit Boubacar Yacine Diallo à l’endroit de la direction générale de Canal +.

Aussitôt, ces médias ont été retirés du bouquet Canal +. Ce qui complète désormais à six (6) les organes de presse guinéens “fermés”.

Cette décision de censurer les médias suscite une fortement indignation chez les journalistes et de nombrés citoyens guinéens.