A l’instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré les 75 ans de la déclaration universelle des droits humains. Cette célébration s’est déroulée au siège du Haut commissariat des droits de l’homme à Conakry, en présence des membres du gouvernement, des représentants du CNT, des diplomates, des activistes des défenses des droits de l’homme.

Dans son discours d’ouverture, le représentant du haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme en Guinée, Aimé Ntumba, est revenu sur la date historique du 10 décembre 1948. « Il y a 75 ans, quelque chose de remarquable s’est produit sur la scène internationale. Le monde s’est uni pour adopter la déclaration universelle des droits de l’homme. Ce moment a suivi une époque turbulente marquée par des guerres, le génocide, la menace nucléaire et l’instabilité économique. Malgré tout, les nations se sont réunies pour faire une promesse solennelle : protéger et promouvoir les droits de chaque individu », a-t-il rappelé tout en déplorant la persistance des violations des droits humains dans de nombreuses régions du monde.

« En adoptant le langage universel des droits humains qui promet la liberté, l’égalité et la justice pour tous, nous pouvons surmonter les défis qui semblent insurmontables. Ensemble nous pouvons créer un environnement plus pacifique et plus durable pour notre planète et ses habitants”, a-t-il exhorté.

Présidant la cérémonie, la secrétaire générale du ministère de la Justice et des droits de l’homme, Mme Irène Hadjimalis, se dit optimiste quant à la victoire des droits humains dans le monde. “Je dis, pour ce qui me concerne, que la lutte pour les droits de l’homme sera longue, mais elle sera, sans nul doute, victorieuse. En faisant cette déclaration, permettez-moi de conclure par cette assertion de Monsieur Koffi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, citation: “Nous connaissons les problèmes qui existent et nous savons tous ce que nous avons promis d’accomplir. Ce dont nous avons besoin, désormais, ce sont, non pas d’autres déclarations ou promesses, mais des actions afin de tenir les promesses déjà faites”. Alors, l’heure est aux actions: Actions pour donner et garantir la dignité à tous; Actions pour protéger tous les êtres humains surtout les plus vulnérables. Rappelons-nous que la célébration des anniversaires est un moment propice ou une péripétie exaltante dont nous devons saisir la survenance comme une chance ou une opportunité significative pour réfléchir à nos réalisations présentes et futures, apprendre de nos erreurs et prendre des mesures courageuses en faveur du progrès et de la mutation continue en profondeur pour que notre pays traverse cette transition avec succès et qu’elle soit la dernière de notre histoire. Dans cette perspective, la tâche qui nous incombe et doit nous mobiliser tous, aujourd’hui, cette année et les années à venir, consiste à appliquer les mots visionnaires de la Déclaration universelle aux enjeux mondiaux actuels».

En Guinée, la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme coïncide à une crise sociopolitique marquée par la répression des manifestations ayant causé la mort de 37 jeunes dans la commune de Ratoma.