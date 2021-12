L’artiste Djanii Alfa a reporté le dédicace de son album « Chef Rebel » initialement prévu le 25 décembre 2021 pour le 22 janvier 2022. La raison du report est qu’un des matchs programmés du championnat national se jouerait au stade Général Lansana Conté de Nongo.

L’agence G4 LIFE-MUSIC indique que la raison est liée au football africain et au championnat national guinéen. D’après l’administration du stage de Nongo, un match de football y est prévu le 25 décembre 2021 à la même date que l’artiste avait programmé son concert dédicace. « Le stade Général Lansana Conté de Nongo est le seul homologué par la CAF et actuellement le championnat national se joue là-bas et il y a un match le 25 décembre. Donc vouloir maintenir le concert un jour de match était risqué », soutient-il.

Le rendez-vous donc est donné pour le 22 janvier. Djanii Alfa précise que « le concert n’est pas annulé. Il est juste reporté. » D’autres événements culturels sont prévus pendant les weekends en intervalles, d’où la raison du prolongement jusqu’au 22 janvier 2022.

Les organisateurs rappellent que la vente de tickets se poursuit toujours en ligne et en agence.

2SOW