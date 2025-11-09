Après la publication, plus tôt dans la soirée, de la liste provisoire des neuf candidats admis à participer à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Cour suprême de Guinée a rendu publique, ce samedi, une autre décision précisant la liste des dossiers jugés irrecevables.

Selon l’article 2 de ladite décision, les candidatures des personnalités suivantes n’ont pas été retenues pour diverses raisons administratives, juridiques ou de non-conformité aux exigences prévues par la loi électorale :

Sékou Djené Keïta, Kouli Haba, Abraham Bouré, Alassane Sylla, Mamadou Moussa Baldé, Thierno Amadou Diallo, Ben Youssouf Keïta, Mohamed Aly Thiam, Lansana Kouyaté, Koné Hawa Diaré, Ousmane Kaba, Abdoulaye Djogo Diallo, Mohamed Lamine Kaba, Keoulène Doumouya, Daniel Kolié, Oumar Keïta, Ansoumane Fofana, Mohamed Saliou Fofana, Abdoulaye Sadio Barry, Amadou Diallo, Soriba Bangoura, Aboubacar Diakité, Robert Théa, Mamadi Ibrahima Kourouma, Boubacar Bah, Sékouba Jack Diakité, Thierno Mamadou Yaya Diallo, Moussa Béreté, Mamadou Saliou Diallo, Mamadou Yéro Bah, Alseny Oumar Diallo, Moussa Sylla, Mory Kaba, Alpha Oumar Barry, Ibrahima Sory Camara, Alpha Condé 2 et Lah Bamba.

Dans sa décision, la Cour suprême a précisé les motifs individuels d’irrecevabilité et rappelé que ces mesures s’inscrivent dans le strict respect du cadre légal, notamment des dispositions relatives à la recevabilité des candidatures présidentielles.

Leurs dossiers ont été recalés pour non-conformité ou absence de pièces obligatoires, conformément aux dispositions du Code électoral, notamment celles liées aux aptitudes physiques et mentales, aux parrainages ou aux déclarations de patrimoine.

Cette étape constitue une phase cruciale du processus électoral, visant à garantir la régularité, la transparence et l’intégrité du scrutin à venir.

Les candidats déclarés irrecevables disposent désormais d’un délai de recours de 72 heures, à compter de ce samedi à minuit, pour contester la décision devant cette même juridiction. La Cour suprême aura, pour sa part, un délai de 48 heures pour examiner les recours, statuer et rendre publique la liste définitive des candidats.