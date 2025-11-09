La Cour suprême a rendu publique la liste provisoire des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Sur les 51 dossiers déposés, seuls neuf ont été validés.

Parmi les candidatures jugées irrecevables figure celle du président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba. Dans un communiqué, le parti indique : “Nous prenons acte avec étonnement de la décision de rejet fondée sur l’absence de fiche d’identification, conformément à l’article 129 du Code électoral. Toutefois, il est important de rappeler que la Direction Générale des Élections (DGE) n’a jamais communiqué ce document dans la liste officielle transmise aux candidats. Cette fiche, présentée aujourd’hui comme obligatoire, ne figurait pas parmi les pièces requises, ce qui a naturellement conduit à son absence dans les dossiers déposés.”

Le PADES estime que cette “confusion” autour des fiches d’identification ne saurait être imputée à son candidat, mais plutôt à “un manque de clarté dans les instructions initiales”. Le parti ajoute : “Le Président Dr Ousmane Kaba est un candidat parfaitement identifié : détenteur d’un extrait de naissance, d’une carte d’identité nationale et d’un passeport en cours de validité. Il a, de plus, déjà participé à deux élections présidentielles, sans que son identité n’ait jamais été remise en question.”