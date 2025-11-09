La Cour suprême de Guinée a rendu, ce samedi 8 novembre 2025, un arrêt déclarant plusieurs dossiers de candidature irrécevables dans le cadre de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Parmi les candidats concernés figure l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, candidat du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN). Face à cette décision, le parti annonce son intention de faire valoir son droit de recours, conformément aux dispositions du Code électoral.

Interrogé, le porte-parole du PEDN, Mohamed Cissé, a confirmé avoir pris acte de la décision de la Cour suprême. “Nous avons tous pris connaissance de l’arrêt rendu par la Cour Suprême dans la nuit du 08 novembre 2025, déclarant provisoirement irrecevable la candidature de Lansana Kouyaté, candidat du PEDN à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025”, a-t-il déclaré, rappelant que la loi reconnaît à tout candidat recalé le droit d’exercer un recours.

Cissé a précisé que les démarches juridiques sont déjà en cours. “Nous tenons à vous informer que le délai de recours est ouvert, et que l’avocat du parti est pleinement mobilisé pour entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de rétablir la situation dans le respect des lois et règlements en vigueur.”

Dans le même communiqué, le PEDN appelle ses militants et sympathisants au calme et à la discipline. “Nous vous invitons au calme, à la discipline, et à poursuivre le travail de terrain conformément aux orientations déjà transmises par vos inspecteurs politiques”, a lancé le porte-parole, appelant à davantage d’unité.

Et de conclure : “Restons unis, sereins et déterminés autour de notre candidat et de notre idéal commun pour la Guinée.”

Pour rappel, les candidats dont les dossiers ont été jugés irrecevables disposent d’un délai de 72 heures, à compter de ce samedi à minuit, pour introduire un recours devant la Cour suprême.

Celle-ci dispose ensuite de 48 heures pour examiner les requêtes, statuer et publier la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle.