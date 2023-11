Les secrétaires généraux des différentes centrales syndicales étaient en négociation avec les représentants du gouvernement au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), autour des points de revendications des travailleurs de Guinée. La partie gouvernementale a fait des propositions qui devraient aboutir à un protocole d’accord dans la soirée de ce jeudi 9 novembre 2023, si elles sont acceptées par les travailleurs.

Ce mercredi 8 novembre 2023, la poursuite des négociations entre le gouvernement et les secrétaires généraux des centrales syndicales a eu lieu au MATD. Au tour de la table, les syndicalistes avaient pour interlocuteurs les ministre de l’Administration du territoire, Mory Condé, de la Fonction publique, Julien Yombouno et celui du Budget, Lanciné Condé.

A la sortie de cette réunion qui a duré jusque tard dans la soirée, le ministre de l’Administration du territoire explique que la négociation était arrivé à un niveau où le gouvernement a estimé qu’il fallait s’impliquer davantage pour aplanir les points de vue et trouver “un consensus afin d’éviter aux travailleurs de Guinée un mouvement de paralysie dans la fourniture des services sociaux de base dans l’administration publique”. Ainsi, c’est ce qui aurait “motivé” le Premier ministre a demandé à l’équipe de négociations de se joindre à eux, pour continuer les négociations.

« Nous avons discuté depuis 10 h sur plusieurs points, concernant l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens à tous les niveaux (secteur public et privé). Au titre d’un certain nombre de points, notamment la question liée au coût des permis et des cartes grises, la question liée à l’amélioration des transports publics pour les travailleurs, nous avons présenté les différents projets dont dispose le gouvernement notamment dans le cadre de la mobilité de tous les citoyens, mais surtout les travailleurs », a rapporté Mory Condé.

Sur les autres points, la situation des recettes mobilisées par le gouvernement a été présentée, selon le ministre. Bien qu’il n’y ait pas “de nouvelles sources de recettes”, le gouvernement s’engage à “trouver quelque chose qui puisse satisfaire au minima des revendications” portées par le syndicat. Mais tout en mettant des équipes techniques à contribution.

Au niveau du secteur privé, le ministre Mory Condé a estimé que les situations sont plus complexes. Il faudra examiner celles-ci au cas par cas. « Quel type d’augmentation en termes de salaire ou d’amélioration des conditions de vie ou de travail, devrait être pris en compte au niveau de ces sous-secteurs pour aboutir également à quelque chose qui peut permettre aux travailleurs du secteur privé de trouver leur satisfaction. Mais encore une fois, au niveau du secteur privé, il y a une certaine complexité. Les mesures applicables au sous-secteur minier, peuvent ne pas être appliquées au sous-secteur des BTP. Les mesures applicables au sous-secteur des BTP, peuvent ne pas être applicables de l’hôtellerie, etc. ».

Les centrales syndicales vont rendre compte aux travailleurs et les ministres à leur tour, au chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. Si la proposition du gouvernement est acceptée, un protocole d’accord sera signé entre les parties dans la soirée de ce jeudi 9 novembre 2023.

Pour rappel, cette énième rencontre fait suite au préavis de grève déposé mardi 7 novembre 2023 par le mouvement syndical guinéen. Après plusieurs mois de négociations sans succès, le gouvernement dispose de 10 jours pour satisfaire la plateforme revendicative des travailleurs.