À compter de ce vendredi 10 novembre 2023, Orange money annonce la baisse des frais de retrait d’argent jusqu’à 37 %. C’est le directeur général de Orange finances mobiles Guinée qui l’a annoncé, ce jeudi 9 novembre au cours d’une conférence de presse.

A l’occasion de la célébration de ses 11 ans en Guinée, Orange Finances Mobiles a annoncé à ses clients la baisse des tarifs de transfert d’argent via Orange Money.

Les frais de retrait de 500 000 GNF passent de 10 000 à 7500 GNF ; pour 1 600 000 GNF les frais passent de 32 000 à 20 000 GNF ; et pour 300 000 GNF de 6000 à 4500 GNF…

Selon le directeur d’Orange Finances Mobiles Guinée, Abdoul Karim Bangoura, cette révision tarifaire s’inscrit dans la dynamique amorcée en 2022 avec des baisses de plus de 50% sur certains paliers et qui devrait se poursuivre sur 2024. Orange Money compte accompagner également les distributeurs et les Point de vente (PDV) suite à cette baisse tarifaire.

Les frais de transfert d’argent vers l’international via Orange Money baisseront de 50% à partir du 1er décembre. Les frais de transferts d’argent vers une dizaine de pays dont le Sénégal, le Mali, la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le Sierra Leone et le Libéria seront à 1% de frais seulement.