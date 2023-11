La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) a alerté sur la menace qui pèse sur le procès du massacre du 28 septembre 2009 après la tentative d’évasion à la maison centrale de Conakry.

Cette évasion est intervenue à un moment où les audiences du procès du 28 septembre 2009 étaient sur le point de reprendre, tandis que l’étau se resserrait autour de certains des inculpés, ont déclaré la FIDH et ses organisations partenaires, OGDH et AVIPA. « Nos organisations constituées parties civiles au procès du 28 septembre 2009 dénoncent cette situation avec la plus grande vigueur, déclare Maître Alpha Amadou DS Bah, vice-président de l’OGDH et coordinateur du collectif d’avocat·es des victimes. Nous appelons les autorités guinéennes à garantir l’intégrité du processus judiciaire en cours dans l’affaire emblématique du massacre du 28 septembre 2009. », peut-on lire dans le communiqué publié le 7 novembre.

Selon ces organisations, suite à cette évasion, le procès du massacre du 28 septembre 2009 «est menacé» tant que Claude Pivi, l’un des accusés, sera en cavale.

Dans la nuit du vendredi à samedi 4 novembre 2023, 4 détenus inculpés dans le massacre du 28 septembre ont été exfiltrés de la Maison centrale de Conakry. Il s’agit de l’ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara, colonel Thiegboro Camara, colonel Blaise Goumou et Colonel Claude Pivi. Les 3 premiers ont été rattrapés et retournés en prison. La FIDH invite les autorités guinéennes à «faire toute la lumière sur ces événements d’une extrême gravité» qui, selon elles, «ébranlent la confiance des parties prenantes dans la conduite du procès du 28 septembre 2009. La sécurité des populations civiles doit être garantie et en particulier celle des victimes».

Les 3 officiers impliqués dans cette tentative d’évasion ont été radiés de l’armée par le ministre de la Défense. Une poursuite judiciaire a été également engagée par le parquet général de Conakry.

Le ministre de la Justice a offert une cagnotte de 500 millions Gnf à celui qui donnerait la localisation de Claude Pivi, toujours en cavale.