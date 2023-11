C’est sur le thème «apport du génie industriel au développement durable de l’Afrique» que la conférence scientifique internationale sur les mines a été organisée du 7 au 9 novembre au palais du peuple de Conakry. C’est une initiative de l’institut supérieur des mines et géologie de Boké en collaboration avec l’Université Kofi Annan de Guinée.

Les organisateurs ont, à travers cette initiative qui est à sa deuxième édition, offert un meilleur cadre d’échange et de partage d’expérience entre les scientifiques et les acteurs multisectoriels intervenant dans tous les domaines d’activités économiques du pays.

Ces trois jours d’échanges ont permis aux enseignants chercheurs venus des différentes institutions du pays et de l’étranger de se pencher sur la recherche des solutions en vue d’accélérer la transition de l’économie nationale vers une économie fondée sur la science, la technologie et l’innovation.

Au nom de toute la communauté scientifique et universitaire de Guinée, le directeur général de l’Institut supérieur des mines et géologie de Boké adresse ses remerciements et toute sa reconnaissance au gouvernement guinéen qui, à travers le ministère de l’Enseignement supérieur a appuyé ce consortium de recherche et de formation.

Dr Daouda Keita s’est réjoui de constater que durant trois jours, des résultats élogieux sur d’intenses travaux et de partage d’expérience ont été présentés à tous les domaines prioritaires du développement économique de notre pays.

«Tirant donc profit de ces résultats de recherche de nos excellents chercheurs et innovateurs, l’espoir est permis pour un développement harmonieux de notre nation. Le développement actuel des pays dits émergents, ont battu leurs économies en investissant dans l’éducation, la formation et l’innovation. C’est pour cela, que nous avons raison de nous fixer comme mission dans cette initiative, de favoriser la mise en réseau des universités et expertises multisectoriels pour mutualiser nos efforts et nos capacités de recherche pour une transition vers un développement économique basé sur des résultats de recherche scientifique et technologique en Guinée, conformément aux orientations du gouvernement de la transition sur l’organisation et l’industrialisation continue», a martelé le directeur dans son discours.

Le recteur de l’Université Koffi Annan de Guinée est le président du comité d’organisation de cette conférence scientifique. Le Professeur Mohamed Tayeb Laskri souligne que cette deuxième édition n’est pas axée sur une discipline particulière. Elle englobe plutôt, selon lui, beaucoup de disciplines : « Nous avons énormément de communications qui ont été sélectionnées dans ce cadre-là, qui portent sur l’apport de l’ingénierie. Il y a d’autres communications telles que l’intelligence artificielle, la logistique, le transport, la mobilité etc…Mais de façon particulière ce qui nous concerne, c’est dans le secteur industriel, puisque cela touche directement le développement durable que nous voulons pour l’Afrique».

L’ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré a pris part à cette conférence. Il se dit convaincu que cette rencontre de trois jours permettra de booster la recherche dans les institutions de formation professionnelle en Guinée. Dans le panel qu’il a animé ce jeudi, il a eu a lié son intervention au secteur minier, qui cadre parfaitement avec le thème choisi pour cette deuxième édition : « C’est un thème qui va examiner rapidement les potentiels miniers en Afrique, sa contribution au développement durable et les problèmes liés au développement du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation ».

Les participants ont exprimé un sentiment de satisfaction durant ces trois jours de formation. Dr Toupouvogui Jean Vérin, enseignant chercheur et chef de département à l’Université de Mamou, salue l’initiative.

« Personnellement, ce qui m’a beaucoup marqué, c’est l’arrivée d’autres participants venus du Burkina, du Maroc, qui aussi ont posé des problèmes qu’ensemble nous avons pu résoudre. Que nous avons même tenté de résoudre à l’Université de Mamou et dans beaucoup d’autres Universités guinéennes », se félicite-t-il.