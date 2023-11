Comme toute jeune nation, dès son accession à l’indépendance le 02 octobre 1958, la Guinée cherche à se munir et à adopter une nouvelle constitution.

Après des semaines de travail, la constitution guinéenne est rédigée et adoptée le 10 novembre 1958 par l’assemblé territoriale composée de 60 députés et présidée par Saifoulaye Diallo qui vote la Loi n° 04/AN/58 du 10 novembre 1958 adoptant la première Constitution de la République de Guinée.

Le Président de la République Sékou Touré, promulgue le même jour cette Constitution en signant l’ordonnance n° 15 promulguant la loi n° 4/an/58 du 10 novembre 1958 sur la constitution de la République de Guinée.

En 1982, la cinquième législature de l’assemblée nationale composée de 210 membres et présidée par Damantang Camara adopte une nouvelle république le 14 mai, c’est cette Constitution qui proclama la naissance de la deuxième République connue sous le nom de République Populaire et Révolutionnaire de Guinée et l’institutionnalisa le Parti- Etat.

Le 23 décembre 1991, une nouvelle Constitution appelée Loi fondamentale est promulguée cette fois-ci à la faveur d’un référendum. Elle consacre le multipartisme intégral et l’avènement de la Troisième République. Le 11 novembre 2001, Lansana Conté fait réviser la constitution par référendum.

Le 7 mai 2010, la nouvelle et actuelle Constitution élaborée par le Conseil National de la Transition est promulguée par le Général Sékouba Konaté président de la transition et à ce jour Alpha Condé essaie un changement de constitution pour des fins personnelles.