Vendredi 10 novembre 2023, Orange Money fêtera sa onzième année en Guinée. En prélude de cette journée, la société a annoncé la baisse des tarifs de plusieurs de ses services sur le plan national et international. Des nouveaux services, qui vont contribuer à l’inclusion financière des populations guinéennes, ont été également présentés par la direction générale d’Orange Finances Mobiles Guinée.

Orange money a été lancé en Guinée depuis 2012. Il permet d’accéder à plusieurs services financiers en ligne (dépôt, retrait, transfert, paiement marchand, etc.) de manière instantanée sécurisée et fiable via le téléphone mobile. Cette solution de paiement est utilisée de nos jours par les particuliers, les entreprises et l’État.

Le service de paiement mobile d’Orange Finances Mobiles Guinée couvre tout le pays. À travers Orange money, il est également possible d’effectuer des transactions à l’étranger.

Pour célébrer ses onze ans de présence et de performance, le directeur général d’Orange finances mobiles Guinée a annoncé ce jeudi 9 novembre 2023 plusieurs surprises en faveur de ses clients. Il s’agit entre autres :

– la baisse des frais de retrait d’argent jusqu’à 37% ;

– d’un accompagnement des distributeurs et les Point de vente (PDV) suite à cette baisse tarifaire ;

– la baisse des frais des transferts d’argent vers une dizaine de pays dont le Sénégal, le Mali, la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le Sierra Leone et le Libéria, à 1% ;

– un bénéficie de 5% de bonus d’appels à chaque paiement marchand ;

– le marchand bénéficie d’un cash back de 20 % des commissions ;

– et, 5 à 10% de réduction sur leurs achats chez certains partenaires d’Orange money tels que Bambou, Heroes Coffee, Epis d’or.

La nouvelle application Orange money Afrique fait partie des innovations à célébrer cette année. Elle présente plusieurs avantages et est simple à utiliser. Les clients peuvent également gagner de l’argent en parrainant leurs amis à l’installation de l’application Orange Money Afrique.

L’autre innovation, c’est la solution School Fees qui permet de payer les frais de scolarité et de faire un suivi régulier des charges éducatives à distance. En plus des parents, les fondateurs des établissements scolaires peuvent à leur tour suivre de manière simple et sécurisée l’activité comptable des établissements scolaires.