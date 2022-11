Le premier ministre a procédé ce mercredi 09 novembre 2022, à l’inauguration de plusieurs ronds-points de la capitale. Au total ils sont douze, à être aménagés depuis l’arrivée du président de la transition.

Sept des douze ronds-points ont été inaugurés ce jour: «Je peux vous rassurer monsieur le premier ministre, de notre entière disponibilité à toujours persévérer dans ce sens pour davantage matérialiser sur le terrain, la vision du chef de l’État et son gouvernement. Des dispositions sont en train d’être prises avec les collectivités à la base pour la surveillance et l’entretien de ces aménagements. Je profite de l’occasion pour dire aux citoyens de Conakry de faire un bon usage en conservant l’intégralité et à veiller sur la propreté des endroits», a invité madame M’Mahawa Sylla.

Le représentant du maire de la commune de Ratoma, a remercié le CNRD pour le travail. Monsieur Ibrahim Ahmed Barry a aussi signalé que depuis l’arrivée de dame M’Mahawa Sylla au gouvernorat de la ville de Conakry, la commune de Ratoma a changé de physionomie : «Ratoma est une préoccupation gouvernementale. C’est une fierté pour tous les citoyens de la commune, pour nous les élus. Nous vous remercions. Et nous prenons l’engagement solennelle que nous allons veiller sur ces infrastructures pour ne pas qu’il y ait des regrets dans le futur», a déclaré le sixième maire de la commune de Ratoma.

Le premier ministre a montré sa satisfaction pour l’embellissement des différents ronds-points de la capitale, grâce aux efforts de la gouverneure de Conakry.

«Il y a de cela quelques mois, le président de la transition a instruit madame la gouverneure à améliorer et embellir les ronds-points de Conakry. Encore une fois de plus, je voulais féliciter madame la gouverneure pour le travail abattu en sous peu de temps. Vous œuvrez à changer l’image de notre capitale. Ce n’est pas que l’embellissement des carrefours, mais elle œuvre également dans l’assainissement de la ville de Conakry. Ce que je peux donner comme conseil aux différents maires et aux chefs des quartiers, c’est de mettre tout en œuvre pour pouvoir conserver ces lieux à l’identique, c’est-à-dire procéder chaque fois au nettoyage. Madame (la gouverneure), a eu courage de mettre également des forages dans ces carrefours. Donc pas besoin d’aller chercher de l’eau ailleurs pour attirer ces espaces», a exprimé Bernard Goumou.

Il faut signaler que ce sont les ronds-points du port autonome de Conakry, celui en face de l’hôtel Rivera, le pont 8 novembre, les parterres sous le pont 8 Novembre, Moussoudougou, Bellevue, Hamdallaye, Tannerie, Matoto, T4, T5, T6 T7 et T8, qui ont été aménagés.