Mon époux Oumar Sylla (Fonikè Manguè) et son camarade Ibrahima Diallo, du FNDC sont illégalement privés de liberté depuis 100 jours sans aucune forme de procès.

Subissant cette injustice de la part de la justice guinéenne, lui et son compagnon ont décidé d’observer une grève de la faim pour protester contre leur détention prolongée et injustifiée.

Oumar et Ibrahima depuis 3 mois souffrent le martyr de la volonté des nouvelles autorités à faire taire toutes les voix dissonantes. Leur seul crime reste vraisemblablement, leur volonté sans cesse ni fin de défendre les acquis de notre jeune démocratie et également leur souhait de voir bénéficier rapidement le retour de notre pays à l’ordre constitutionnel.

Oumar et Ibrahim en attendant l’organisation d’un procès juste et équitable, avec tous les risques que cela impliquerait, les deux prisonniers du CNRD ont entamé depuis 48 heures une grève de la faim et nous tiendrons pour responsable les autorités de la transition de toutes les conséquences qui en découleront.

Hawadjan DOUKOURÉ, épouse de Oumar SYLLA (Fonikè Manguè).