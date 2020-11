Plusieurs dirigeants africains félicitent le président américain nouvellement élu Joe Biden et son colistier, Kamala Harris, après leur victoire.

« J’invite instamment M. Biden à mettre à profit sa vaste expérience pour lutter contre les conséquences négatives des politiques nationalistes sur les affaires du monde », écrit le dirigeant nigérian.

Le président ougandais espère qu’un accord commercial donnant aux nations africaines un accès en franchise de droits aux marchés américains serait renouvelé.

Mme Harris est décrite comme une « pionnière » par le président kenyan. Elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme, première noire et première vice-présidente américaine d’origine asiatique. De nombreux dirigeants du continent soulignent le parcours de M. Biden et disent combien ils se réjouissaient à l’idée de travailler avec lui.

Âgée de 77 ans, il est élue pour la première fois au Sénat américain en 1972 et a occupé le poste de vice-présidente de Barack Obama pendant huit ans.

Nigeria : Respecter la volonté du peuple

Muhammadu Buhari, président de la nation la plus peuplée et de la plus grande économie d’Afrique, estime que la victoire de M. Biden est intervenue à un « moment d’incertitude et de peur dans les affaires du monde ».

« Son élection nous rappelle que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement car elle offre au peuple la possibilité de changer de gouvernement par des moyens pacifiques », indique M. Buhari.

Le président américain Donald Trump n’a pas encore cédé et ne s’est pas exprimé publiquement depuis sa défaite.

« Le respect de la volonté du peuple est la raison même pour laquelle la démocratie reste la meilleure forme de gouvernement, malgré ses limites d’un régime politique à l’autre et d’une société à l’autre », ajoute le dirigeant du Nigeria.

Ghana : « L’unité pour tous les Américains »

Le Ghanéen Nana Akufo-Addo qualifiz la victoire de M. Biden de « décisive » et félicite Mme Harris pour avoir écrit une page d’histoire.

« J’espère sincèrement que le mandat du président élu Biden sera marqué par l’unité, la sécurité, le progrès et la prospérité de tous les Américains », tweet-il.

« J’ai bon espoir qu’au cours de sa présidence, les relations entre le Ghana et les États-Unis d’Amérique continueront à se renforcer, des relations qui, au fil des ans, ont été fondées sur un programme commun de liberté, de développement, de progrès et de prospérité »

Source: Bbc.com