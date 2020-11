Le principal parti d’opposition ne digère toujours pas sa défaite suite aux résultats donnés par la Cour constitutionnelle. Pour exprimer son désaccord, le responsable de communication de l’UFDG a annoncé des séries de protestations, outre le mot d’ordre de journée ville morte déclaré par Cellou Dalein Diallo ce lundi.

En parlant au nom du leader de l’UFDG, chez nos confrères de la radio Espace, Ousmane Gaoual a invité les Guinéens à continuer à se battre par tous les moyens légaux pour faire valoir les suffrages qui ont été exprimés à l’occasion de cette élection.

Contrairement aux dires qui font croire que l’UFDG est esseulée après son retrait du Fndc, le responsable de la communication a affirmé ceci:

« On a pas quitter le Fndc, on nous a plutôt exclus de la direction stratégique. Maintenant, il faut voir au delà du Fndc comment réunir plus largement le peuple de Guinée pour continuer la bataille, parce-que c’est une bataille qui va être dure , nous avons aujourd’hui un véritable clan mafieux qui s’est accaparé de tout les leviers de l’État avec un président de la Cour constitutionnelle tremblant, incapable de dire le droit et un président de la Céni se mettre à 4 pattes devant Alpha Condé. Je me demande comment ces gens peuvent lutter contre un phénomène qui nourrit leurs ambitions inassouvis de se pérenniser dans un système dont ils rejettent le peuple. »